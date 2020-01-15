خبير قانوني : الاتفاقيات مع الصين معلقة ولايمكن تنفيذها حاليا



اكد الخبير القانوني علي التميمي ان الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الحالية مع الصين ..امر معلق ، ولايمكن تنفيذها لحين انتخاب الحكومة الجديدة.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ومستقيلة ، وليس من صلاحياتها ارسال مشروعات القوانين للبرلمان ، ومنها الاتفاقيات مع الصين "، مبينا :" ان ماتم هو تفاوض وتوقيع بالاحرف الاولى فقط ".



واضاف انه :" وفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان ، لابد من مصادقة البرلمان باغلبية الثلثين وبقانون ومصادقة رئيس الجمهورية ايضا ، ولا تكون الاتفاقية او المعاهدة نافذة الا بعد هذه الاجراءات ".



واوضح الخبير القانوني ، انه :" لا يمكن في هذه المرحلة تشريع قانون هذه المعاهدة والموضوع معلق على موافقة الحكومة الجديدة التي ستنتخب ".



وكانت الحكومتان العراقية والصينية وقعتا في ايلول / سبتمبر الماضي، ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.



وتلزم الاتفاقيات العراق بتصدير مئة ألف برميل من نفطه يوميا، ما يعادل 36 مليون برميل سنويا ، الى الصين مقابل دخول شركاتها لاعادة اعمار وبناء العراق.



ف.ا