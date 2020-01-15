الطاقة النيابية : ايران والكويت تسحبان من الحقول المشتركة دون الرجوع للعراق



اتهمت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، وزارة النفط بالتلكؤ المتعمد في استثمار (23) حقلا نفطيا مشتركا مع الكويت وايران.



وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح صحفي :" ان اللجنة شكلت لجنة فرعية للاستفسار والتحقيق مع وزارة النفط بشأن تأخرها في استثمار الحقول النفطية المشتركة مع الجانبين الكويتي والايراني"، واصفا هذا التلكؤ والتقصير من جانب وزارة النفط بالمتعمد .



واضاف الحلبوسي :" ان الحقول المشتركة مع الكويت وايران تم ادراجها ضمن الاستثمار من قبل وزارة النفط ضمن جولة التراخيص الخامسة في العام 2010 التي تلكأت الوزارة في اعلانها ".



وتابع النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية انه طلب شخصيا وبشكل شفهي ، من وزير النفط الحالي الاسراع باحالة هذه الحقول النفطية المشتركة للاستثمار والتي يقدر عددها بـ (23) حقلا نفطيا مشتركا تمتلك احتياطيا هائلا، لافتا الى :" ان الكويت وايران بدأتا بسحب النفط الخام من هذه الحقول دون الرجوع الى العراق ".



ف.ا