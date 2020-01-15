السعودية تدين انتهاك إيران السيادة العراقية

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة لانتهاك إيران للسيادة العراقية باستهداف قاعدتين عسكريتين لقوات التحالف.

وقال المجلس خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض، إن المملكة تدين وتشجب الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد المجلس وقوف السعودية إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي، وحث المجتمع الدولي على ضرورة العمل لإلزام طهران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط.