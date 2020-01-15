تحالف القوى : اقليم المحافظات المحررة .. رغبات لم تصل لمستوى القناعة

نفى تحالف القوى العراقية، تفعيل المطالبة بانشاء اقليم للمحافظات المحررة، لافتاً الى وجود رغبات قديمة بهذا الاتجاه لم تصل بعد الى مرحلة القناعة.

وقال نائب رئيس تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، في تصريح صحفي :" ان الاقليم خيار مطروح لابناء المحافظات المحررة منذ سنوات وليس بالشيء الجديد ، بوصفه استحقاقا دستوريا ".



واضاف الدهلكي :" ان لجوءنا الى الاقليم لا يعني اننا خارج اسوار الوطن، لاننا لم نخرق العملية السياسية ولا نصوص الدستور".



وانتهى الى القول :" ان العقلية السياسية لابناء محافظاتنا تؤمن بشيء واحد ، هو ان العراق خيمة كبيرة تضم جميع المكونات ".





ف.ا