الفتح : اكثر من 75 اسما طرحت لمنصب رئيس الوزراء !

اعلن تحالف "الفتح" ان اكثر من 75 اسماً مرشحا لرئاسة الوزراء تم طرحها خلال الفترة الماضية، لكنها لم تجد باباً مفتوحاً يؤهلها لان تتسلم هذا المنصب.



وقال عضو التحالف نسيم عبد الله،في تصريح صحفي :"ان الشارع فرض نفسه، وهناك محددات جديدة، ولا يمكن بموجب هذه المحددات المجيء بشخصية مرتبطة بجهة سياسية معينة لتتسلم رئاسة الوزراء"، موضحاً :" ان رئاسة الجمهورية والشارع العراقي يقفان ضد اي مرشح يمثل جهة سياسية معينة، حيث ان المرشح يجب ان يحظى بموافقة البناء وسائرون ورئيس الجمهورية والشارع الذي يمثل الرأي الاكبر في الوقت الراهن ".



وبين عبد الله :" ان هناك تشتتا بالآراء في ما يتعلق باختيار رئيس وزراء جديد "، لافتاً الى :" ان الكثير من الاسماء لم تظهر للاعلام ، على الرغم من انها كانت مرشحة لهذا المنصب".

ف.ا