ديالى تعلن إخماد أكثر من 1800 حريق خلال 2019

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، الاربعاء، عن اخماد أكثر من 1800 حريق خلال العام الماضي 2019.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني في ديالى المقدم خالد العبادي في تصريح له ان” فرق الاطفاء نجحت خلال العام الماضي من اخماد اكثر من 1800 حريق تراوحت بين حرائق خفيفة واخرى متوسطة وكبيرة وشملت منازل واراضي وبساتين زراعية ومعامل ومحال”.

واضاف العبادي ،ان” اخماد الحرائق انقذ ممتلكات واموال تصل قيمتها الى عدة مليارات من الدنانير مؤكدا بان فرق الاطفاء عملت على مدار 24 ساعة خاصة في الصيف لدرء مخاطر الحرائق مع التأكيد على ضرورة تطبيق مبادى السلامة العام للحد منها”.

وشهدت ديالى العام الماضي موجة كبيرة من الحرائق خاصة في المناطق الزراعية بشكل دفع فرق الاطفاء الى الاستنفار على مدار الوقت لدرء مخاطرها ومنع انتشارها”.

ع د

