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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 10:56 ص

اقتصادي: الاتفاقية الصينية وخفض سن التقاعد ركيزتان للقضاء على البطالة

البطالة
أوضح الخبير الاقتصادي صالح عواش، اليوم الأربعاء، ان العراق بحاجة الى خمسة أعوام على اقل تقدير للقضاء على البطالة، مبينا ان الاتفاقية الصينية وتقليل سن التقاعد ركيزتان اساسيتان للقضاء على البطالة.

وقال عواش  في تصريح له ، ان “تقليل سن التقاعد وبحسب الإحصاءات الحكومية سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية، وبالتالي فأن خمسة أعوام كفيلة باحداث تغييرات جذرية في مفاصل الوظائف الحكومية التي سيدخلها مليون موظف جديد”.

وأضاف ان “نسبة البطالة التي بلغت 22% في 2018 وارتفعت الى نسبة اعلى في 2019، قد تصل بعد خمسة أعوام الى 10% في حال تشغيل المصانع المتوقفة وإيجاد منافذ إنتاجية جديدة”.

واكد ان “الاتفاقية الصينية ستكون بوابة كبيرة لانهاء البطالة في حال عملت السلطة التنفيذية على الزام الشركات الصينية على جعل 70% من العاملين فيها من العراقيين”.

وشدد عواش على ضرورة “تفعيل القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع الاتفاقية الصينية لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العاطلين وأصحاب الاختصاص ممن لم يجدوا فرص عمل في القطاع الحكومي”.
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أخر تعديل: الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 11:52 ص
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