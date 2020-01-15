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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 10:47 ص

البرلمان العربي يعقد اجتماعا لبحث الأوضاع في العراق وليبيا

البرلمان العربي
يعقدُ البرلمان العربي، بمشاركة العراق، اليوم الأربعاء، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، برئاسة مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا المستشار عقيلة صالح الذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي.
ويصدر البرلمان العربي قراراً بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا ويناقش أيضاً تطورات الأوضاع المستجدة في العراق، بينما سيصدر عن الجلسة عدد من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية المهمة، التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.
وكانت لجان البرلمان العربي عقدت اجتماعاتها بالجامعة العربية لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الاعمال، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، خاصة في سوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي. انتهى/25

ع د
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