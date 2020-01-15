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الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 10:45 ص

التعليم تنفي اصدار اجراءات إدارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام

وزارة التعليم العالي


نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدارها تعليمات بشأن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بعذر مشروع او بغيره.

وقالت دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان انها تنفي كل ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة الموقع الرسمي للوزارة لاسيما ما نشر عن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام في جامعاتهم بعذر مشروع او بغيره للفترة الماضية  ضمن السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠".

وأكدت "حرص الوزارة على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ودون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية.

ودعت الدائرة "وسائل الإعلام الى توخي الدقة في التعامل مع اخبار الوزارة والتعاطي مع الانباء والبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي للوزارة حصرا.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وجه بتجميد وايقاف العمل بقرار هيئة الرأي في اجتماعها الاستثنائي رقم (٥) بشأن اتخاذ اجراءات ادارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام بعذر مشروع او بغيره.

واكد المكتب الاعلامي للوزير في بيان "إيقاف جميع الاجراءات الادارية والضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام في جامعاتهم بعذر مشروع او بغيره للفترة الماضية  ضمن السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠

وأشار الى ان "الوزارة تؤكد حرصها  على مستقبل الطلبة واجتيازهم للعام الدراسي الحالي بنجاح ودون معوقات تحول دون اكمال مسيرتهم الدراسية.

ف.ا
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