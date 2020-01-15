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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 10:30 ص

خبير :العراق لا يمكنه الاستغناء عن الاعتماد على “حساب الإيرادات النفطية” ببنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك

ماجد الصوري

اكد الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري ، ان العراق لا يمكنه الاستغناء عن الاعتماد على “حساب الإيرادات النفطية” في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مبينا ان اغلاق الحساب يعني دمار البلاد.

وقال الصوري في تصريح متلفز: إنه “لا مناص للعراق” سوى الاعتماد على “حساب الإيرادات النفطية” في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي أقر بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى «أن تجميد هذا الحساب أو العبث به يعني دمارا للبلاد وليس للاقتصاد فقط». مشيرا إلى «أن بيع النفط العراقي بالنهاية يعني تحويل الأموال لهذا الحساب، وفي حال أراد العراق وقف هذا الأمر فإنه سيعود إلى ما يعرف بـ “الفصل السابع” والذي سيعني أن تتم إدارة البلاد من قبل الأمم المتحدة.»

واستبعد الصوري أن تلجأ إدارة ترامب لمثل هذا الخيار في ما يتعلق بالعراق، وإنما سيستخدم كورقة ضاغطة من أجل الوصول إلى تسويات ما بين واشنطن وبغداد.

ف.ا
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