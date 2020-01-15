بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 03:25 ص

طالب جامعي يتعرض لمحاولة اغتيال من قبل ميليشيات إرهابية بسبب مشاركته في التظاهرات

طلاب العراق
وقال المصدر إن "مجموعة مسلحة حاولت حاولت خطف طالب جامعي ضمن مقتربات منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الطالب أصيب بمنطقة الرأس بالأسلحة البيضاء وتمكن من الهروب منهم"، مبيناً أن "المجموعة المسلحة لاذت بالفرار".


يذكر أن بغداد تشهد حالات اختطاف واغتيال للطلاب والناشطين الذين يشاركون في المليونية الشعبية المطالبة بإخراج ميليشيات إيران من العراق.
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أخر تعديل: الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 03:29 ص
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