إغلاق موقع إيراني بعد كشفه كواليس إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن موقع "انتخاب" الإخباري الإيراني، أنه تم غلق الموقع بسبب ضغوط من جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وبأمر من هيئة الرقابة على المطبوعات.

وكان "انتخاب" قد نشر خبرا مفاده أن شمخاني قد قصر فيما يخص حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري، وذلك بسبب عدم حظره الطيران خلال عملية إطلاق الصواريخ على القاعدة الأميركية في العراق، وبسبب إخفائه أسباب سقوط الطائرة لمدة ثلاثة أيام.

وكان الموقع قد كتب عبر قناته على تطبيق تليغرام، بخصوص خبر رجح فيه استقالة شمخاني، إن "مصادر مقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني قالت إنه تم تقديم اقتراح باستقالة شمخاني عقب سقوط الطائرة الأوكرانية".

من جانبها، نشرت وكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني خبرا ينفي صحة التقرير الذي نشرته "انتخاب"، وذلك نقلا عن مصدر في أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني، والذي اتهم موقع "انتخاب" بالترويج لأخبار كاذبة.

وادعى المصدر لوكالة تسنيم أن "إشاعة" استقالة شمخاني، هو "إكمال لخطة ترامب" ضد إيران، مبينا أنه لا يوجد "أي ارتباط بين وظائف أمانة المجلس الأعلى وقضية إسقاط الطائرة".

وقد علق موقع "انتخاب" على قرار الغلق عبر حسابه على تويتر متهكما بقوله: "في حكومة روحاني، لا يمكن حتى تقديم اقتراح بالاستقالة لحضرة الأعلى شمخاني".