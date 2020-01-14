علاوي يطالب الحكومة والبرلمان بوضع حد لعمليات الخطف والاغتيال والكشف عن مرتكبيها بمحاكم علنية

طالب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الحكومة والبرلمان بوضع حد لعمليات الخطف والاغتيال والكشف عن مرتكبيها بمحاكم علنية.



واهاب في تغريدة له : بالمتظاهرين السلميين الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين والمخربين الذين يسيؤون لرجال الامن والمؤسسات الحكومية، بحرف التظاهرات عن مسارها القانوني السليم وتشويه صورتها البهية "، داعيا "قوى الجبهة الوطنية المدنية الى الانضمام الى اخوتهم في الحراك السلمي القانوني.



وطالب علاوي الحكومة ومجلس النواب بوضع حد لعمليات الخطف والاغتيال التي تطال المتظاهرين السلميين، والكشف في محاكم علنية عن مرتكبيها وبخلافه سيتحملان كامل المسؤولية والملاحقة القانونية في المحاكم الدولية.

ف.ا