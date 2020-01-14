الدفاع المدني يناقش احتمالات تعرض البلاد الى فيضانات وهزات ارضية



بحثت اللجنة العليا لادارة الدفاع المدني، مستوى الاستعدادات المتخذة لمواجهة ارتفاع مناسيب الانهار وتوقع حدوث موجات فيضانية ، وتعرض البلاد الى هزات ارضية.



وذكر بيان للجنة :" ان اجتماعا عقد برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمد بدر ناصر وبحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، من اجل متابعة وضع السيول ونسبة ارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات ومدى نجاح الاجراءات والخطط الموضوعة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات .. ميدانياً ".



واضاف البيان :" ان الاجتماع ناقش كذلك الاستعدادات المتخذة لمواجهة احتمال تعرض البلاد للهزات الارضية ، وما يقابلها من اجراءات متخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهتها وسبل التقليل من خسائرها المحتملة ، خصوصاً بعد تحرك الصفيحة العربية ودخول العراق ضمن الخط الزلزالي وتسجيل هزات ارضية متكررة في الفترة الاخيرة ".



ف.ا