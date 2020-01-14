نائب : العامري والصدر لم يتفقا على اسم معين لرئاسة الوزراء

كشف النائب المستقل عامر الفايز، عن ما دار في الاجتماع الذي عقد مابين رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، في مدينة قم الايرانية مؤخرا.



وذكر الفايز في تصريح متلفز :" ان اجتماع العامري والصدر جاء لردم الهوة بين الفتح وسائرون، كما انه جاء للاتفاق على شخصية متفق عليها وتتلاءم مع الشارع لرئاسة الحكومة الانتقالية ، لكن هذا الاجتماع لم يتمخض عنه ترشيح اي اسم معين لرئاسة الوزراء ".



واضاف :" ان اختيار رئيس الحكومة الجديد اصبح للشعب لا للكتل السياسية، وكل المقترحات لحل ازمة رئيس الوزراء جاءت من شخصيات وليس من كتل ".



واوضح الفايز :" ان منصب رئيس الوزراء منصب سياسي ولايمكن شغله بشخصية غير سياسية، واختيار رئيس الوزراء القادم من مسؤولية الجميع وليس الفتح وسائرون فقط ".

ف.ا