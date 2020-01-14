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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 03:25 م

نائب : العامري والصدر لم يتفقا على اسم معين لرئاسة الوزراء

النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

كشف  النائب المستقل عامر الفايز، عن ما دار في الاجتماع الذي عقد مابين رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر ، في مدينة قم الايرانية مؤخرا.

وذكر الفايز في تصريح متلفز :"  ان اجتماع  العامري والصدر جاء لردم الهوة بين الفتح وسائرون، كما انه جاء للاتفاق على شخصية متفق عليها وتتلاءم مع الشارع لرئاسة الحكومة الانتقالية ، لكن هذا الاجتماع لم يتمخض عنه ترشيح اي اسم معين لرئاسة الوزراء ".

واضاف :" ان  اختيار رئيس الحكومة الجديد اصبح للشعب لا للكتل السياسية، وكل المقترحات لحل ازمة رئيس الوزراء جاءت من شخصيات وليس من كتل ".

واوضح الفايز :"  ان  منصب رئيس الوزراء منصب سياسي ولايمكن شغله بشخصية غير سياسية، واختيار رئيس الوزراء القادم من مسؤولية الجميع وليس الفتح وسائرون فقط ".

 

ف.ا

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