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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 03:22 م

الاقتصاد النيابية : لانملك اية معلومات عن الاتفاقية العراقية ـ الصينية !

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية , عدم اطلاعها على الاتفاقية العراقية الصينية التي ابرمتها حكومة عادل عبد المهدي في وقت سابق, مشيرة الى ان المعلومات التي تمتلكها هي ان الاتفاقية قديمة ولها تفاهمات ابان حكومة حيدر العبادي.

وقالت عضو اللجنة  ندى شاكر جودت في تصريح صحفي :" ان  لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لاتملك أي معلومات عن الاتفاقية العراقية الصينية ، وتجهل تماما السياقات القانونية التي تم على ضوئها ابرام تلك الاتفاقية ".

واضافت جودت:"  ان  المعلومات التي تمتلكها اللجنة عن الاتفاقية ، هي انها قديمة ولها تفاهمات سابقة  ابان حكومة حيدر العبادي " ، مبدية استغرابها من عدم ارسالها الى مجلس النواب رغم مرور اكثر من ثمانية اشهر على ابرامها  .

ف.ا
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