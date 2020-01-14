عالية نصيف : اغلب التحركات السياسية باتجاه اعادة تكليف عبد المهدي

اعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف:" ان اغلب المساعي والتحركات السياسية الحالية تصب في اتجاه اعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى الحكومة، مبينة :" ان بعض القوى السياسية ترفض بشدة تلك المقترحات ".



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان الازمة السياسية في العراق معقدة ، وهناك عدة اطراف في الازمة ، من بينها رئيس الجمهورية والكتل السياسية واراء الجمهور والضغوط ، وجميعها لم تتفق على اي مرشح معين " .



واضافت :" ان المساعي السياسية الحالية ، اغلبها تصب في صالح اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي الى السلطة ، بضمنها زيارة عبد المهدي الاخيرة الى اقليم كردستان ".



واوضحت نصيف :" ان بعض القوى السياسية ترفض تلك المقترحات بشدة ، ابرزها تحالف سائرون الرافض لعدة اسباب "، مبينة انه :" سيتم الاتفاق النهائي خلال الايام المقبلة ".

ف.ا