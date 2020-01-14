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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 03:16 م

عالية نصيف : اغلب التحركات السياسية باتجاه اعادة تكليف عبد المهدي

عالية نصيف

اعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف:"  ان اغلب المساعي والتحركات السياسية الحالية تصب في اتجاه  اعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى الحكومة، مبينة :" ان بعض القوى السياسية ترفض بشدة تلك المقترحات ".

وقالت نصيف في تصريح  صحفي :" ان الازمة السياسية في العراق معقدة ،  وهناك عدة اطراف  في الازمة ، من بينها رئيس الجمهورية والكتل السياسية واراء الجمهور والضغوط ،  وجميعها لم تتفق على اي مرشح معين " .

واضافت :" ان المساعي السياسية الحالية ، اغلبها تصب في صالح اعادة تكليف  رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي الى السلطة ، بضمنها زيارة عبد المهدي الاخيرة الى اقليم كردستان ".

واوضحت نصيف :" ان بعض القوى السياسية ترفض تلك المقترحات بشدة ، ابرزها تحالف سائرون الرافض لعدة اسباب "، مبينة  انه :" سيتم  الاتفاق النهائي خلال الايام المقبلة ".

 

ف.ا

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