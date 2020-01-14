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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 03:12 م

هيئة النزاهة تضبط مستندات صرف بقرابة (12) مليار دينار في جامعة كركوك

هيئة-النزاهة
 

ضبطت هيئة النزاهة مستندات صرف للمشتريات الخاصة بجامعة كركوك، مبينة وجود شبهات فساد وهدر للمال العام فيها قاربت الـ (12,000,000,000)  دينار.

 واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، إلى أن ملاكات عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة الذي انتقل إلى رئاسة جامعة كركوك قام بضبط (88) مستند صرف خاصاً بمشتريات الجامعة وصيانة المباني، إضافة إلى ضبط قيود حسابية تشوبها شبهات فساد وهدر بالمال العام.

وأضافت الدائرة إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مغالاة في قيمة المواد التي تمَّ شراؤها، فضلاً عن لجوء الجامعة إلى تجزئة الأعمال والمشتريات خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2018، لافتة إلى أن هذه المخالفات تم رصدها في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أيضاً، وأن قيمة مبالغ المستندات التي تم ضبطها بلغت (11,698,383,549)  دينار.

و اوضحت انه في عملية منفصلة، قام فريق من ملاكات مكتب تحقيق كركوك، بضبط  ثلاثة موظفين يعملون في مصارف أهلية بالمحافظة، وبحوزتهم دفاتر صكوك صادرة عن  تلك المصارف أثناء قيامهم بتحرير صكوك إصدار جوازات السفر خلافاً لتعليمات البنك المركزي.

وأضافت إن المتهمين قاموا بتوزيع صكوك فارغة عليها تواقيع المخولين بين مكاتب الاستنساخ، لافتة إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط  صاحب أحد مكاتب الاستنساخ الذي كان يعمل برفقة المتهمين.

ف.ا
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