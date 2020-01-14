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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد يوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 03:03 م

رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع بلاسخارت الاوضاع السياسية

مسرور بارزاني وبلاسخارت


بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت آخر الاوضاع السياسية .

وقال بيان لحكومة اقليم كردستان ان " بارزاني استقبل بلاسخارت وجرى في اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، مع التأكيد على أن العراق يمر بظروف عصيبة بما يحتم على الأطراف كافة مراعاة حساسية الوضع ".

وأشار الجانبان الى أن زيادة تصعيد الأوضاع لن يصب في مصلحة العراقيين ولا المنطقة بشكل عام، كما شددا على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتكثيف التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

ف.ا
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