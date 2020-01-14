بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
إغلاق موقع إيراني بعد كشفه كواليس إسقاط الطائرة الأوكرانية علاوي يطالب الحكومة والبرلمان بوضع حد لعمليات الخطف والاغتيال والكشف عن مرتكبيها بمحاكم علنية مصدر نيابي: البرلمان سيرفع جلساته لحين ترشيح رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدفاع المدني يناقش احتمالات تعرض البلاد الى فيضانات وهزات ارضية مكتب عبد المهدي : لا اتفاقات جديدة حول بقاء القوات الامريكية نائب : العامري والصدر لم يتفقا على اسم معين لرئاسة الوزراء الاقتصاد النيابية : لانملك اية معلومات عن الاتفاقية العراقية ـ الصينية ! عالية نصيف : اغلب التحركات السياسية باتجاه اعادة تكليف عبد المهدي هيئة النزاهة تضبط مستندات صرف بقرابة (12) مليار دينار في جامعة كركوك استشهاد ناشط برصاص الميليشيات في الناصرية.. تواصل اغتيال نشطاء ومتظاهري العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 02:54 م

القانونية النيابية: لا يمكن تفعيل الاتفاقية الصينية دون مناقشتها في البرلمان

البرلمان
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الثلاثاء، عدم امكانية الحكومة الشروع بالاتفاقية الصينية العراقية دون تمريرها في البرلمان، مبينا ان البرلمان سيدرس الاتفاقية وتفاصيلها قبل التصويت عليها.
وقال همزة في تصريح  له ان “البرلمان سيكون له مداخلات بشأن الاتفاقية العراقية الصينية خلال  جلسة اليوم من اجل الاطلاع على تفاصيلها”.
واضاف ان ” النواب سيطالبون رئاسة البرلمان بمخاطبة الحكومة لارسال الاتفاقية بالكامل لغرض دراستها وادراجها على الجلسات المقبلة والتصويت عليها”.
وأوضح همزة، ان ” الاتفاقية العراقية الصينية  تكلف الدولة مليارات الدولارات ولايمكن الشروع بها مطلقا من قبل الحكومة دون التصويت عليها داخل البرلمان ومصادقة رئاسة الجمهورية”.انتهى 25د


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الطائرة الأوكرانية

إغلاق موقع إيراني بعد كشفه كواليس إسقاط الطائرة الأوكرانية 14 كانون الثاني 2020 05:23 م

البرلمان العراقي

مصدر نيابي: البرلمان سيرفع جلساته لحين ترشيح رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة 14 كانون الثاني 2020 03:35 م

عادل عبد المهدي

مكتب عبد المهدي : لا اتفاقات جديدة حول بقاء القوات الامريكية 14 كانون الثاني 2020 03:28 م

النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

نائب : العامري والصدر لم يتفقا على اسم معين لرئاسة الوزراء 14 كانون الثاني 2020 03:25 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

الاقتصاد النيابية : لانملك اية معلومات عن الاتفاقية العراقية ـ الصينية ! 14 كانون الثاني 2020 03:22 م

عالية نصيف

عالية نصيف : اغلب التحركات السياسية باتجاه اعادة تكليف عبد المهدي 14 كانون الثاني 2020 03:16 م

مسرور بارزاني وبلاسخارت

رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع بلاسخارت الاوضاع السياسية 14 كانون الثاني 2020 03:03 م

عبد المهدي

نائبة تكشف الأسباب وراء الدعوة لإعادة طرح الثقة في عبد المهدي 14 كانون الثاني 2020 02:37 م

التعليقات