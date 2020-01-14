القانونية النيابية: لا يمكن تفعيل الاتفاقية الصينية دون مناقشتها في البرلمان

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الثلاثاء، عدم امكانية الحكومة الشروع بالاتفاقية الصينية العراقية دون تمريرها في البرلمان، مبينا ان البرلمان سيدرس الاتفاقية وتفاصيلها قبل التصويت عليها.

وقال همزة في تصريح له ان “البرلمان سيكون له مداخلات بشأن الاتفاقية العراقية الصينية خلال جلسة اليوم من اجل الاطلاع على تفاصيلها”.

واضاف ان ” النواب سيطالبون رئاسة البرلمان بمخاطبة الحكومة لارسال الاتفاقية بالكامل لغرض دراستها وادراجها على الجلسات المقبلة والتصويت عليها”.

وأوضح همزة، ان ” الاتفاقية العراقية الصينية تكلف الدولة مليارات الدولارات ولايمكن الشروع بها مطلقا من قبل الحكومة دون التصويت عليها داخل البرلمان ومصادقة رئاسة الجمهورية”.انتهى 25د





