نائبة تكشف الأسباب وراء الدعوة لإعادة طرح الثقة في عبد المهدي

أكدت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الثلاثاء، وجود أسباب وراء طرح إعادة تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مشيرة إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة لا يصب بصالح البلاد.

وقالت نصيف في تصريح لها , ان “تعقيدات عدم التوافق على رئيس وزراء جديد لاتتحملها الكتل السياسية لوحدها , بل هناك عدة عوامل ساهمت بتاخير الاختيار لذلك دفع برئيس تحالف الفتح هادي العامري الى حشر قضية تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.



وأضافت ان “إعادة تجديد الثقة كانت لاسباب موضوعية منها ان أي مرشح يعرض للاعلام يتم شطبه من قبل المحتجيين إضافة الى تعنت رئيس الجمهورية باي اسم يقدمه تحالف البناء”.



وأوضحت نصيف ان “من الأسباب الأخرى اننا امام تحديات كبيرة على المستويين الأمني والاقتصادي تنفيذ التزامات بسحب القوات الأجنبية ودخول الاتفاقية العراقية الصينية حيز التنفيذ ومواجهة التلويح من قبل ترامب بفرض عقوبات أحادية وكل هذه لابد من وجود حكومة كاملة الصلاحية تلتزم بمواجهة تلك التحديات”.

ع د