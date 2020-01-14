بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
إغلاق موقع إيراني بعد كشفه كواليس إسقاط الطائرة الأوكرانية علاوي يطالب الحكومة والبرلمان بوضع حد لعمليات الخطف والاغتيال والكشف عن مرتكبيها بمحاكم علنية مصدر نيابي: البرلمان سيرفع جلساته لحين ترشيح رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدفاع المدني يناقش احتمالات تعرض البلاد الى فيضانات وهزات ارضية مكتب عبد المهدي : لا اتفاقات جديدة حول بقاء القوات الامريكية نائب : العامري والصدر لم يتفقا على اسم معين لرئاسة الوزراء الاقتصاد النيابية : لانملك اية معلومات عن الاتفاقية العراقية ـ الصينية ! عالية نصيف : اغلب التحركات السياسية باتجاه اعادة تكليف عبد المهدي هيئة النزاهة تضبط مستندات صرف بقرابة (12) مليار دينار في جامعة كركوك استشهاد ناشط برصاص الميليشيات في الناصرية.. تواصل اغتيال نشطاء ومتظاهري العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 02:37 م

نائبة تكشف الأسباب وراء الدعوة لإعادة طرح الثقة في عبد المهدي

عبد المهدي

أكدت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الثلاثاء، وجود أسباب  وراء طرح إعادة تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مشيرة إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة لا يصب بصالح البلاد.
وقالت نصيف في تصريح لها  , ان “تعقيدات عدم التوافق على رئيس وزراء جديد لاتتحملها الكتل السياسية لوحدها , بل هناك عدة عوامل ساهمت بتاخير الاختيار لذلك دفع برئيس تحالف الفتح هادي العامري الى حشر قضية تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.

وأضافت ان “إعادة تجديد الثقة كانت لاسباب موضوعية منها ان أي مرشح يعرض للاعلام يتم شطبه من قبل المحتجيين إضافة الى تعنت رئيس الجمهورية باي اسم يقدمه تحالف البناء”.

وأوضحت نصيف ان “من الأسباب الأخرى اننا امام تحديات كبيرة على المستويين الأمني والاقتصادي تنفيذ التزامات بسحب القوات الأجنبية ودخول الاتفاقية العراقية الصينية حيز التنفيذ ومواجهة التلويح من قبل ترامب بفرض عقوبات أحادية وكل هذه لابد من وجود حكومة كاملة الصلاحية تلتزم بمواجهة تلك التحديات”. 

ع د

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 05:02 م
إقرأ ايضا
الطائرة الأوكرانية

إغلاق موقع إيراني بعد كشفه كواليس إسقاط الطائرة الأوكرانية 14 كانون الثاني 2020 05:23 م

البرلمان العراقي

مصدر نيابي: البرلمان سيرفع جلساته لحين ترشيح رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة 14 كانون الثاني 2020 03:35 م

عادل عبد المهدي

مكتب عبد المهدي : لا اتفاقات جديدة حول بقاء القوات الامريكية 14 كانون الثاني 2020 03:28 م

النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

نائب : العامري والصدر لم يتفقا على اسم معين لرئاسة الوزراء 14 كانون الثاني 2020 03:25 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

الاقتصاد النيابية : لانملك اية معلومات عن الاتفاقية العراقية ـ الصينية ! 14 كانون الثاني 2020 03:22 م

عالية نصيف

عالية نصيف : اغلب التحركات السياسية باتجاه اعادة تكليف عبد المهدي 14 كانون الثاني 2020 03:16 م

مسرور بارزاني وبلاسخارت

رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع بلاسخارت الاوضاع السياسية 14 كانون الثاني 2020 03:03 م

البرلمان

القانونية النيابية: لا يمكن تفعيل الاتفاقية الصينية دون مناقشتها في البرلمان 14 كانون الثاني 2020 02:54 م

التعليقات