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الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 02:09 م

بومبيو: القادة العراقيين في المجالس الخاصة يرحّبون بوجود القوات الأمريكية

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنّ جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنّهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم.

وأضاف بومبيو، أنّ ما سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 50 مسؤولاً عراقياً منذ مطلع الشهر الحالي يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن.

ورداً على سؤال خلال ندوة في جامعة ستانفورد قال الوزير الأميركي "لن يقولوا ذلك علناً. لكنّهم في المجالس الخاصة يرحّبون كلّهم بوجود أميركا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب".

وأكّد بومبيو أنّ الجنود الأميركيين يعملون على ضمان عدم عودة داعش الإرهابي و"يؤمّنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال اللذين تريدهما غالبية العراقيين".

وفي الندوة الجامعية التي شاركت فيها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، قال بومبيو إنه تحادث مع قادة من كل الانتماءات في العراق بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية.

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