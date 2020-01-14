ترامب: قتلنا الإرهابي الأول في العالم قاسم سليماني ومن يعترض على ذلك فإنه عار عليه

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان يجب أن يتم قبل سنوات طويلة.

وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض: "قتلنا الإرهابي الأول في العالم قاسم سليماني. ومن يعترض على ذلك فإنه عار عليه".

من جانبه، أوضح وزير العدل الأميركي، وليام بار، أن الرئيس ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأضاف أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

وأبلغ بار الصحفيين أن سليماني كان "هدفا عسكريا مشروعا" وأن الضربة "كانت عملا مشروعا دفاعا عن النفس".

وفي وقت سابق، دافع ترامب عن قرار قتل سليماني قائلا إنه لا أهمية لمناقشة ما إذا كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة في ضوء تاريخه العسكري.

وكتب ترامب على تويتر: "تعمل تقارير زائفة لوسائل الإعلام وشركائهم الديمقراطيين بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم التالي للإرهابي سليماني وشيكا أم لا".

وأضاف "الإجابة على الاثنين هي نعم بالبنط العريض بالنظر إلى التاريخ المروع لسليماني".