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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 01:53 م

متظاهرون بالبصرة يقطعون طرقا رئيسية احتجاجا على اغتيال النشطاء والإعلاميين

المظاهرات

 في ظل مواصلة العراقيون لحراكهم الشعبي في البلاد، قام متظاهرون  بقطع طرق وإحراق الإطارات في شوارع مدينة البصرة جنوب بغداد، احتجاجا على أعمال الاغتيالات التي تطال المتظاهرين والناشطين الإعلاميين.

وتتصاعد التظاهرات من جديد بعد الفشل في اختيار رئيس حكومة عراقية جديدة، ويتزامن إغلاق الطرق مع تجدد حدة المواجهات في العراق بين قوات الأمن والمتظاهرين العراقيين، في ظل مواصلة العراقيين لتظاهراتهم بعد الفشل في تسمية رئيس حكومة جديد منذ استقاله عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 4 عراقيين خلال اشتباكات في ساحة التظاهر في مدينة الناصرية لمحافظة ذي مقار، التي شهدت خلال الأيام الماضية مجزرة للمتظاهرين من قبل بعض المسلحين.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أن اشتباكات قد وقعت بالسلاح الأبيض بالقرب من ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار، مما تسببت في إصابة 4 أشـخـاص بـجـروح أحدهم بحالة خطر.

وتتزامن تلك التظاهرات مع رفض العراقيين التخلى عن ساحات التظاهر لعدم تحقيق مطالبهم حتى الآن بتسمية حكومة جديدة إلى جانب إجراء انتخابات مبكرة لتحسين العمل وتوفير فرص عمل، فيما يرفض المتظاهرون وجوة النخبة السياسية المتورطة في وقائع فساد مطالبين برحيلها، وتعيين رئيس وزراء لا ينتمي إلى حزب سياسي حتى يكون بعيدا عن النخبة الحاكمة

ع د

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