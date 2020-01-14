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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 12:54 م

الإعلان عن قرعة المتقدمين على الأراضي السكنية بالبصرة الأسبوع المقبل

البصرة

 أكد محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني ،اليوم الثلاثاء، ان الايام القليلة المقبلة سيتم الاعلان عن قرعة المتقدمين على قطع الاراضي التي تم التقديم عليها بالموقع الرسمي لديوان المحافظة في الفترة الماضية من قبل المواطنين المستحقين من ابناء محافظة البصرة ، مشيراً الى ان عدد الاراضي التي ستوزع هي (20،000) قطعة ارض سكنية حيث بلغ عدد المتقدمين اكثر من (240،000) متقدم .
وقال العيداني في بيان  له إن “الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن مكان وموعد القرعة الخاصة بقطع الاراضي السكنية التي تم التقديم عليها من قبل ابناء محافظة البصرة بعد ان يتم اكمال الفرز الخاص بالاسماء من قبل اللجنة المختصة في ديوان المحافظة”.
ولفت الى ان “هناك اعداداً كبيرة من المواطنين قدموا على الاستمارة الالكترونية في الموقع الرسمي لديوان المحافظة الخاصة بالحصول على قطع الاراضي حيث سيتم تحديد القرعة وموعدها ومكانها لاحقاً ليطلع كافة المتقدمين على انسيابية وشفافية التوزيع عن طريق القرعة الالكترونية”.
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