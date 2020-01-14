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الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 12:13 م

إصابة 4 محتجين في تجدد للمواجهات مع قوات الأمن بالناصرية

المظاهرات

 تجددت حدة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين العراقيين، في ظل مواصلة التظاهرات بعد الفشل في تسمية رئيس حكومة جديد منذ استقاله عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 4 عراقيين خلال اشتباكات في ساحة التظاهر في مدينة الناصرية لمحافظة ذي مقار، التي شهدت خلال الأيام الماضية مجزرة للمتظاهرين من قبل بعض المسلحين.

وأكدت مصادر أن اشتباكات قد وقعت بالسلاح الأبيض بالقرب من ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار، مما تسببت في إصابة 4 أشـخـاص بـجـروح أحدهم بحالة خطر.

وتتزامن تلك التظاهرات مع رفض العراقيين التخلى عن ساحات التظاهر لعدم تحقيق مطالبهم حتى الآن بتسمية حكومة جديدة إلى جانب إجراء انتخابات مبكرة لتحسين العمل وتوفير فرص عمل، فيما يرفض المتظاهرون وجوة النخبة السياسية المتورطة في وقائع فساد مطالبين برحيلها، وتعيين رئيس وزراء لا ينتمي إلى حزب سياسي حتى يكون بعيدا عن النخبة الحاكمة الحالية.

ع د

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