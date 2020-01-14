قريبا افتتاح ملعب " الشهداء " في بغداد المعتمد على الطاقة الشمسية



اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، عن قرب افتتاح ملعب " الشهداء " شرقي العاصمة بغداد.



وقال رياض عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" :" ستتم المباشرة بربط مجاري ملعب الشهداء في الحبيبية بالشبكة الرئيسة ، بالتعاون مع اجهزة امانة بغداد التي تبذل كل جهدها لاتمام العمل باسرع وقت ممكن".



واضاف :" لم يبقَ الا القليل لانطلاق الاستعدادات لافتتاح الملعب، الذي سيكون معلماً رياضياً بارزاً من معالم بغداد".



ويعد ملعب الشهداء ، " الحبيبية " سابقاً، من اكثر الملاعب تطوراً في العراق، لكونه يعتمد على الطاقة الشمسية. و يتسع لـ ( 30 ) الف متفرج، ويقع في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.



ف.ا