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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:53 ص

قريبا افتتاح ملعب " الشهداء " في بغداد المعتمد على الطاقة الشمسية

احمد-رياض-العبيدي

اعلن  وزير الشباب والرياضة  احمد رياض، عن قرب افتتاح  ملعب " الشهداء " شرقي العاصمة بغداد.

وقال رياض عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" :" ستتم المباشرة بربط مجاري ملعب الشهداء في الحبيبية بالشبكة الرئيسة ، بالتعاون مع اجهزة امانة بغداد التي تبذل كل جهدها لاتمام العمل باسرع وقت ممكن".

واضاف :" لم يبقَ الا القليل لانطلاق الاستعدادات لافتتاح الملعب، الذي سيكون معلماً رياضياً بارزاً من معالم بغداد". 

ويعد ملعب الشهداء ، " الحبيبية "  سابقاً، من اكثر الملاعب تطوراً في العراق، لكونه يعتمد على الطاقة الشمسية. و يتسع لـ ( 30 )  الف متفرج، ويقع في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

ف.ا
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