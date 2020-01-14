من هو " العم ابراهيم المصري " الذي شيعته الفلوجة ؟

شيعت مدينة الفلوجة ، امس الاثنين، عميد المقيمين العرب في المدينة ، "العم ابراهيم المصري"،كما يسميه الاهالي ، بعد اكثر من خمس واربعين سنة قضاها في العمل بالخياطة في المدينة .



وقال احد القريبين من الراحل :" ان "حجي ابراهيم المصري"، كما يطلق عليه العامة، قرر عدم ترك الفلوجة بعد الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003، وخلال معارك الفلوجة الاولى والثانية ضد القوات الاميركية، ما منحه مكانة خاصة في نفوس الناس ".



والعم ابراهيم المصري احد اشهر خياطي المدينة، واسمه الحقيقي ابراهيم محمد، وتوافد مئات الاهالي للمشاركة بمراسم التشييع، التي شهدت حضورا ملحوظا من كبار السن الذين تربطهم بالراحل ذكريات كثيرة، اذ كان كثير منهم يقصدون العم ابراهيم قبل الاعياد والمناسبات ليخيط لهم الاثواب والدشاديش، وحتى البدلات الرسمية.

ف.ا