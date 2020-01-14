استئناف دوام المدارس الإبتدائية في واسط بعد انقطاع لمدة 75 يوما

أعلنت نقابة معلمي واسط، الثلاثاء، عن عودة استئناف الدوام في جميع المدارس الابتدائية بعد انقطاع استمر لاكثر من 75 يوما، مؤكدة استمرار التحضيرات لعودة الدوام في المدارس المتوسطة والاعدادية.

وقال نائب رئيس فرع النقابة اسعد محمود في تصريح له ، إن “نحو 815 مدرسة ابتدائية في المحافظة، استقبلت تلاميذها واستأنفت دوامها بعد انقطاع استمر منذ الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية”، مشيرا الى ان “مديرية التربية تستعد لاستئناف الدوام في باقي المدارس المتوسطة والاعدادية”.

وأضاف محمود ان “النقابة ستعلن استئناف الاضراب الشامل لجميع مدارس المحافظة مرة اخرى بعد اداء امتحانات نصف السنة، في حال تجاهل الحكومة والبرلمان للمطالب الشعبية”، داعيا في الوقت نفسه الى “ضرورة ادامة زخم التظاهرات من قبل الملاكات التعليمية والتدريسية والطلبة بعد الدوام الرسمي”.

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