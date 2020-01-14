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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:44 ص

الذهب ينخفض لأدنى مستوياته منذ اسبوعين

الذهب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 0459 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1538.84 دولار للأوقية (الأونصة).وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من كانون الثاني عند 1535.75 دولار.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1539.70 دولار.
وارتفعت الأسهم الآسيوية في ظل إشارات على حسن النية بين أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الذي يستعدان فيه للتوقيع على اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية المستمر بينهما منذ 18 شهرا والذي تسبب في قلب وضع الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.
وقبل يوم من توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الاثنين وسم الصين كمتلاعب بالعملة، ما يشير إلى المزيد من التحسن في العلاقات.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن “الترجمة الصينية للاتفاق انتهت تقريبا وستُعلن قبل حفل التوقيع يوم الأربعاء المقبل”.
لكن هناك مخاوف مستمرة من أن هذا لا يشكل نهاية للحرب التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية على مدى العام ونصف العام الماضيين.
وأظهرت بيانات من الصين ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في خمسة أشهر في كانون الأول، بينما فاقت الواردات أيضا التوقعات.

ع د

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