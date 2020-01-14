موقع اخباري اميركي : عبد المهدي لايريد اخراج قواتنا من العراق



اكد موقع اخباري اميركي ان رئيس وزراء تصريف الاعمال عادل عبد المهدي لا يريد شخصيا من قوات الولايات المتحدة ان تنسحب ، رغم انه في العلن يبدي تأييدا لاخراج هذه القوات من البلاد .



ونقل موقع " مونيتر" عن مصدر مطلع قوله :" ان عبد المهدي ، رغم دعوته وزير الخارجية مايك بومبيو خلال مكالمة هاتفية الجمعة لارسال وفد اميركي للعراق للتفاوض بامر انسحاب القوات الاميركية، لكنه يحاول ايجاد طريق يبقي فيه على تواجد اميركي بالبلاد ، بينما يسعى في الوقت نفسه الى استرضاء وتهدئة قادة فصائل مسلحة مدعومة من ايران تريد اجبار 5200 جندي اميركي على الخروج من البلاد ".



فيما نقل قول مسؤول كبير سابق في الادارة الاميركية :" ان عبد المهدي يحاول "حفظ ماء وجهه"، مؤكدا "انه لا يريدنا ان نغادر".



ف.ا