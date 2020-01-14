بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
"الموت لولاية الفقيه".. هتافات متظاهري إيران.. وسقوط جرحى برصاص قوات خامنئي من هو اول حكم عراقي يستخدم تقنية الـ " VAR " ؟ قريبا افتتاح ملعب " الشهداء " في بغداد المعتمد على الطاقة الشمسية من هو " العم ابراهيم المصري " الذي شيعته الفلوجة ؟ موقع اخباري اميركي : عبد المهدي لايريد اخراج قواتنا من العراق " الطاولة المستديرة " آخر ما بجعبة القوى السياسية لحل ازمة رئاسة الوزراء خبير سياسي : الاتفاقية العراقية ـ الصينية تشوبها شبهات فساد .. وهذا هو الدليل ! لجنة تعديل الدستور .. تراجع ولا تعدل !! "سائرون" : برهم صالح اول من تكلم عن اعادة تكليف عبد المهدي نائبة :الحكومة ستواجه مشكلة بدفع الرواتب للموظفين الجدد في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:41 ص

" الطاولة المستديرة " آخر ما بجعبة القوى السياسية لحل ازمة رئاسة الوزراء

البرلمان العراقي

دعا اعضاء بمجلس النواب الى عقد "طاولة مستديرة" تجمع  الاطراف والقوى السياسية المؤثرة للاتفاق على شخصية لتسنم منصب رئيس الوزراء الجديد .

واكد النائب عن تحالف "سائرون"  رعد المكصوصي:" ان جلوس الكتل السياسية الى طاولة حوار مستديرة تتسم بالجدية، ويتم خلالها تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة، كفيل بحلحلة الازمة الراهنة والتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة ".

من جانبه، افاد النائب عن "سائرون"  طلعت كريم، بان :" بعض الكتل السياسية تسعى الى اعادة تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة مؤقتة مع اعطائه بعض الصلاحيات، وهذا الامر مرفوض من قبل الجماهير وبعض الكتل السياسية الاخرى". 

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المظاهرات

متظاهرون بالبصرة يقطعون طرقا رئيسية احتجاجا على اغتيال النشطاء والإعلاميين 14 كانون الثاني 2020 01:53 م

تظاهرات الطلبة

القبض على عدد من الطلاب المتظاهرين أمام مبنى تربية البصرة 14 كانون الثاني 2020 12:30 م

المظاهرات

إصابة 4 محتجين في تجدد للمواجهات مع قوات الأمن بالناصرية 14 كانون الثاني 2020 12:13 م

الذهب

الذهب ينخفض لأدنى مستوياته منذ اسبوعين 14 كانون الثاني 2020 11:44 ص

القوات الأمريكية

موقع اخباري اميركي : عبد المهدي لايريد اخراج قواتنا من العراق 14 كانون الثاني 2020 11:43 ص

محمد الكربولي

الكربولي يكشف حقيقة التحرك لإقامة إقليم سني في الأنبار وصلاح الدين 14 كانون الثاني 2020 11:40 ص

البرلمان

البرلمان يلغي فقرة من جدول أعماله لجلسة اليوم 14 كانون الثاني 2020 11:36 ص

عاجل 1

عاجل.. متظاهرون يغلقون مبنى تربية البصرة وسط المحافظة 14 كانون الثاني 2020 11:34 ص

التعليقات