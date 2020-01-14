" الطاولة المستديرة " آخر ما بجعبة القوى السياسية لحل ازمة رئاسة الوزراء



دعا اعضاء بمجلس النواب الى عقد "طاولة مستديرة" تجمع الاطراف والقوى السياسية المؤثرة للاتفاق على شخصية لتسنم منصب رئيس الوزراء الجديد .



واكد النائب عن تحالف "سائرون" رعد المكصوصي:" ان جلوس الكتل السياسية الى طاولة حوار مستديرة تتسم بالجدية، ويتم خلالها تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة، كفيل بحلحلة الازمة الراهنة والتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة ".



من جانبه، افاد النائب عن "سائرون" طلعت كريم، بان :" بعض الكتل السياسية تسعى الى اعادة تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة مؤقتة مع اعطائه بعض الصلاحيات، وهذا الامر مرفوض من قبل الجماهير وبعض الكتل السياسية الاخرى".



ف.ا