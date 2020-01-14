الكربولي يكشف حقيقة التحرك لإقامة إقليم سني في الأنبار وصلاح الدين

نفى عضو مجلس النواب والقيادي البارز في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، وجود حراك لإقامة اقليم سني يشمل الانبار وصلاح الدين، مؤكداً تمسكهم بوحدة التراب العراقي.



وقال الكربولي في تصريح إنه غير صحيح أن “يكون هناك أي تحرك لاقامة اقليم سني لا من قبل ولا الآن، والسنّة مثلما يعرف الجميع هم من وقف ضد تقسيم العراق والأقاليم حتى عند كتابة الدستور”.



وأضاف أن “هذه الأقاويل التي تصدر عن أناس أفلسوا من كل شيء لا تستحق حتى الرد عليها، علماً بأن الأقاليم لمن يريد إقامتها حق دستوري، علماً بأننا متمسكون بوحدة التراب العراقي”.

ع د











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