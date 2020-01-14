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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:40 ص

الكربولي يكشف حقيقة التحرك لإقامة إقليم سني في الأنبار وصلاح الدين

محمد الكربولي
نفى عضو مجلس النواب  والقيادي البارز في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، وجود حراك لإقامة اقليم سني يشمل الانبار وصلاح الدين، مؤكداً تمسكهم بوحدة التراب العراقي.

وقال الكربولي في تصريح  إنه غير صحيح أن “يكون هناك أي تحرك لاقامة اقليم سني لا من قبل ولا الآن، والسنّة مثلما يعرف الجميع هم من وقف ضد تقسيم العراق والأقاليم حتى عند كتابة الدستور”.

وأضاف أن “هذه الأقاويل التي تصدر عن أناس أفلسوا من كل شيء لا تستحق حتى الرد عليها، علماً بأن الأقاليم لمن يريد إقامتها حق دستوري، علماً بأننا متمسكون بوحدة التراب العراقي”.
ع د




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