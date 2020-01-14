لجنة تعديل الدستور .. تراجع ولا تعدل !!



اعلنت لجنة تعديل الدستور البرلمانية عن اكمال مراجعة (114) مادة في الدستور ، دون حصول اتفاق بين اعضائها على اجراء اي تعديل.



وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي :" ان اللجنة مستمرة في مراجعة فقرات الدستور ، دون حصول اتفاق بين اعضائها على تعديل اية مادة من مواده"، مبينا :" ان اللجنة النيابية اعتمدت التعديلات السابقة التي جرت في العام 2007".



واوضح كنا :" ان هناك خلافات بين اعضاء لجنة تعديل الدستور على النظام المركزي واللامركزية (الغاء مجالس المحافظات)"، مضيفا :" ان من بين النقاط الخلافية الاخرى تلك التي تتعلق بمنح فقهاء الشريعة الاسلامية في المحكمة الاتحادية حق التصويت بنسبة 51% ، اي الغلبة في التصويت داخل اجتماعات المحكمة الاتحادية".



واشار النائب عن كتلة "الرافدين" البرلمانية الى :" ان الخلافات بين الكتل والمكونات مازالت قائمة في الفقرات ضمن باب السلطات القضائية ، كما ان الصلاحيات بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية ، هي الاخرى ، لم تحسم بعد".



وتابع :" ان هناك نقطة خلافية بين الكتل السياسية والشارع المنتفض متمثلة بتغيير النظام البرلماني واعتماد نظام رئاسي او مختلط ".



وشكل مجلس النواب في شهر تشرين الاول / اكتوبر الماضي ، تحت ضغط التظاهرات، لجنة لتعديل الدستور مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لاجراء تعديلات على الكثير من فقرات ومواد الدستور ، ويتوجب عليها تقديم تقرير الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر.



ف.ا