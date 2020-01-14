بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
"الموت لولاية الفقيه".. هتافات متظاهري إيران.. وسقوط جرحى برصاص قوات خامنئي من هو اول حكم عراقي يستخدم تقنية الـ " VAR " ؟ قريبا افتتاح ملعب " الشهداء " في بغداد المعتمد على الطاقة الشمسية من هو " العم ابراهيم المصري " الذي شيعته الفلوجة ؟ موقع اخباري اميركي : عبد المهدي لايريد اخراج قواتنا من العراق " الطاولة المستديرة " آخر ما بجعبة القوى السياسية لحل ازمة رئاسة الوزراء خبير سياسي : الاتفاقية العراقية ـ الصينية تشوبها شبهات فساد .. وهذا هو الدليل ! لجنة تعديل الدستور .. تراجع ولا تعدل !! "سائرون" : برهم صالح اول من تكلم عن اعادة تكليف عبد المهدي نائبة :الحكومة ستواجه مشكلة بدفع الرواتب للموظفين الجدد في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:27 ص

لجنة تعديل الدستور .. تراجع ولا تعدل !!

يونادم كنا

اعلنت  لجنة تعديل الدستور البرلمانية عن اكمال مراجعة (114) مادة في الدستور ، دون حصول اتفاق بين اعضائها على اجراء اي تعديل. 

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي :" ان اللجنة مستمرة في مراجعة فقرات الدستور ، دون حصول اتفاق بين اعضائها على تعديل اية مادة من مواده"، مبينا :" ان اللجنة النيابية اعتمدت التعديلات السابقة التي جرت في العام 2007".

واوضح  كنا :" ان هناك خلافات بين اعضاء لجنة تعديل الدستور على النظام المركزي واللامركزية (الغاء مجالس المحافظات)"، مضيفا :" ان من بين النقاط الخلافية الاخرى تلك  التي تتعلق بمنح فقهاء الشريعة الاسلامية في المحكمة الاتحادية حق التصويت بنسبة 51% ، اي الغلبة في التصويت داخل اجتماعات المحكمة الاتحادية".

واشار النائب عن كتلة "الرافدين" البرلمانية الى :" ان الخلافات بين الكتل والمكونات مازالت قائمة في الفقرات ضمن باب السلطات القضائية ، كما ان الصلاحيات بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية ، هي الاخرى ،  لم تحسم بعد". 

وتابع :" ان هناك نقطة خلافية بين الكتل السياسية والشارع المنتفض متمثلة بتغيير النظام البرلماني واعتماد نظام رئاسي او مختلط ".

وشكل مجلس النواب في شهر تشرين الاول / اكتوبر الماضي ، تحت ضغط التظاهرات، لجنة لتعديل الدستور مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لاجراء تعديلات على الكثير من فقرات ومواد الدستور ، ويتوجب عليها تقديم تقرير الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المظاهرات

متظاهرون بالبصرة يقطعون طرقا رئيسية احتجاجا على اغتيال النشطاء والإعلاميين 14 كانون الثاني 2020 01:53 م

تظاهرات الطلبة

القبض على عدد من الطلاب المتظاهرين أمام مبنى تربية البصرة 14 كانون الثاني 2020 12:30 م

المظاهرات

إصابة 4 محتجين في تجدد للمواجهات مع قوات الأمن بالناصرية 14 كانون الثاني 2020 12:13 م

الذهب

الذهب ينخفض لأدنى مستوياته منذ اسبوعين 14 كانون الثاني 2020 11:44 ص

القوات الأمريكية

موقع اخباري اميركي : عبد المهدي لايريد اخراج قواتنا من العراق 14 كانون الثاني 2020 11:43 ص

البرلمان العراقي

" الطاولة المستديرة " آخر ما بجعبة القوى السياسية لحل ازمة رئاسة الوزراء 14 كانون الثاني 2020 11:41 ص

محمد الكربولي

الكربولي يكشف حقيقة التحرك لإقامة إقليم سني في الأنبار وصلاح الدين 14 كانون الثاني 2020 11:40 ص

البرلمان

البرلمان يلغي فقرة من جدول أعماله لجلسة اليوم 14 كانون الثاني 2020 11:36 ص

التعليقات