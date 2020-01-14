"سائرون" : برهم صالح اول من تكلم عن اعادة تكليف عبد المهدي



اكد تحالف "سائرون" رفضه الشديد لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة .



وقال النائب عن التحالف حسن المسعودي في تصريح صحفي :" ان موضوع اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بدأت تتناقله الاوساط السياسية بشكل كبير ، لاسيما من كتل داعمة له ".



واضاف المسعودي:" ان رئيس الجمهورية برهم صالح اول من تحدث عن امكانية اعادة التكليف ، وذلك قبل اسبوع ، نتيجة احتدام الخلاف على البديل عن عبد المهدي ".



وبين :" ان الاصرار على التجديد لعبد المهدي سوف يؤجج الشارع ويزيد من حدة الازمات ، في وقت تبحث فيه الكتل السياسية عن حلول سريعة ".



ف.ا