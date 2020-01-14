بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:24 ص

"سائرون" : برهم صالح اول من تكلم عن اعادة تكليف عبد المهدي

سائرون

اكد تحالف "سائرون"  رفضه الشديد لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة .

وقال النائب عن التحالف حسن المسعودي في تصريح صحفي :" ان موضوع اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بدأت تتناقله الاوساط السياسية بشكل كبير ، لاسيما من كتل داعمة له ".

واضاف المسعودي:" ان رئيس الجمهورية برهم صالح اول من تحدث عن امكانية اعادة التكليف ، وذلك قبل اسبوع ، نتيجة احتدام الخلاف على البديل عن عبد المهدي ".

وبين :" ان  الاصرار  على التجديد لعبد المهدي سوف يؤجج الشارع ويزيد من حدة الازمات ، في وقت تبحث فيه  الكتل السياسية عن حلول سريعة ".

ف.ا
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