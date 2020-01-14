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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:17 ص

نائبة :الحكومة ستواجه مشكلة بدفع الرواتب للموظفين الجدد في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر


اكدت النائبة  ندى شاكر ان الحكومة الاتحادية ستواجه مشكلة بدفع الرواتب للموظفين الجدد في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى مشيرة الى  أن التعيينات الأخيرة أطلقت بشكل عشوائي وغير منظم. 

وقالت شاكر، في تصريح صحفي إن “التعيينات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة بعد أزمة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية عشوائية وغير منتظمة”. لافتة إلى إن “أعداد الموظفين الجدد يفوق الموازنة التشغيلية للحكومة”.

وأضافت أن “الحكومة ستكون عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الجدد في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى”. مبينة أنه “كان من المفترض إطلاق المنحات المالية للعاطلين عن العمل إلى حين رسم خطة لتشغيلهم بشكل صحيح».

وبينت أن “الدائرة التي تحتاج إلى 50 موظفا تم تعيين فيها أكثر من 500 موظف، وهذا الأمر يؤثر سلبا علفيى الموازنة التشغيلية للحكومة».

ف.ا
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