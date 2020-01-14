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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:15 ص

الغضبان: نخطط للوصول إلى انتاج 8 ملايين برميل يومياً من النفط خلال العقدين المقبلين

ثامر الغضبان
 

أكد وزير النفط، ثامر الغضبان، أن الوزارة تخطط للوصول إلى انتاج 8 ملايين برميل يومياً خلال العقدين المقبلين، مبيناً أنها تسعى إلى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية.

وقال الغضبان، خلال ورشة أقامتها الوزارة لغرض الارتقاء بأداء العاملين والشركات الوطني، بحسب بيان: إن «الوزارة ماضية في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية وإدارية وبشرية، من خلال العمل والتخطيط السليم للارتقاء بالمحتوى الوطني». مبيناً أن «الوزارة تسعى إلى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية، فضلاً عن متطلبات الارتقاء بمستويات الانتاج النفطي والغازي في العراق الذي من المخطط الوصول بمعدلاتها من (6- 8) ملايين برميل في العقدين المقبلين».

وأضاف الغضبان أن «الورشة استعرضت الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها لإحداث نقلة نوعية في أداء العاملين والشركات الوطنية، والالتزام بالعمل المؤسسي، من خلال التعاقد مع شركات استشارية رصينة أو مستشارين دوليين، للاستفادة من خبراتهم في تطوير العاملين والشركات الوطنية، وتم اختيار ١٠ من الشركات العالمية الرصينة يطلق عليها (Top 10)، وخصوصاً في مجالات تطوير الإدارة والمهارات والتنمية البشرية والتخطيط والتكنولوجيا».

ف.ا
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