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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:09 ص

مقتل القيادي في ميليشيا الحوثي الإيرانية «شهارة» خلال عملية نوعية بتعز

الحوثي

نفذت وحدة المهام الخاصة بقوات المقاومة المشتركة، عملية نوعية في جبهة البرح بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، أدت لمقتل صالح شهارة القيادي الحوثي البارز مع ثلاثة من مرافقيه في ساعة متأخرة من ليل اليوم الثلاثاء.

ويعد «شهارة» أهم قيادات الميليشيات الحوثية في جبهة البرح ومن بين أهم القيادات الحوثية في محافظة تعز اليمنية، حيث تولى وهو من أبناء محافظة عمران، مهام قائد قطاع البرح في فبراير العام الماضي وأدار العمليات القتالية للميليشيات في مربع البرادة والكسارة.

وأصدر الإعلام العسكري للقوات المشتركة بيانًا أكد أن أفراد من وحدة المهام الخاصة اختراقوا مواقع الميليشيات الحوثية بجبهة البرح، وتنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة.

وأثنى البيان على هذه العملية التي اعتبرها نجاحا استخباراتيا، وبداية لتدشين سلسلة من العمليات النوعية التي سيتم تنفيذها في عمق العدو الإرهابي الحوثي في الفترة المقبلة.

وجاءت العملية النوعية بعد رصد استخباراتي دقيق، حيث أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي «شهارة» مع ثلاثة من مرافقيه.

وأكد البيان أن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة لمواقعهم دون أية خسائر بشرية.

ع د

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