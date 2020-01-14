افشال محاولة تهريب (8) عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط





افشلت هيئة المنافذ الحدودية محاولة تهريب (8) عجلات نوع "كراون" دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط.



وقالت الهيئة في بيان" ان السيارات كانت موضوعة داخل حاويتين وهي دون الموديل غير المسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات".



ف.ا