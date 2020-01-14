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الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 11:08 ص

افشال محاولة تهريب (8) عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط

تهريب سيارات


افشلت هيئة المنافذ الحدودية  محاولة تهريب (8) عجلات نوع "كراون" دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط. 

وقالت الهيئة في بيان" ان  السيارات كانت موضوعة  داخل حاويتين   وهي دون الموديل غير المسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات".

ف.ا
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