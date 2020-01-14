افشال محاولة تهريب (8) عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط

افشلت هيئة المنافذ الحدودية محاولة تهريب (8) عجلات نوع "كراون" دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط. وقالت الهيئة في بيان" ان السيارات كانت موضوعة داخل حاويتين وهي دون الموديل غير المسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات". ف.ا Copy أخبار متعلقة احباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في ميناء ام قصر ضبط اربع عجلات دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي احباط عملية ادخال عدد من العجلات دون الموديل في ميناء ام قصر الشمالي إحباط محاولة تهريب (64) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالجنوبي ضبط 8 عجلات دون الموديل معدة للتهريب في ميناء ام قصر إحباط محاولة تهريب ( 28 )عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي