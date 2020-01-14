النقابة الوطنية توثق 188 انتهاكاً فعلياً طال الصحفيين والاعلاميين



اعلنت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ، عن توثيق 188 انتهاكاً فعلياً طال الصحفيين والاعلاميين.



وقالت في بيان انها "وثقت في تقريرها السنوي الرصدي، الخاص بوحدة رصد انتهاكات العمل الصحفي، الذي يغطي الفترة بين (الاول من كانون الثاني - نهاية كانون الاول 2019)، (188) انتهاكاً فعلياً طال صحفيين واعلاميين خلال التغطية الاعلامية في عموم محافظات العراق، من خلال 25 صحفياً وصحفيةً متطوعين، يعملون في وسائل اعلام محلية، وينتشرون في عموم المحافظات العراقية".



واضافت ان "جميع المعلومات الوادرة في التقرير هي من مصادر خاصة وبإتصال مباشر مع الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاك او ادارات مؤسساتهم الاعلامية".



ف.ا