النجيفي : إخلاء البلد من القوات الأجنبية ينبغي أن يتم مع سيطرة الدولة على السلاح





اكد أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية ان إخلاء البلد من القوات الأجنبية ينبغي أن يتم مع سيطرة الدولة على السلاح.



وقدم النجيفي خلال لقائه سفير تركيا فاتح يلدز رؤيته للوضع العام بالبلد مركزا على النقاط الآتية:

1 جبهة الإنقاذ والتنمية ضد أي صراع على أرض العراق ، واستخدام أطراف عراقية أمر مرفوض.

2 إخلاء البلد من القوات الأجنبية ، ينبغي أن يتم في ظل سيطرة الدولة على السلاح وفي ظل حكومة تعقب انتخابات حرة ، كما أن وجود نشاط لتنظيم داعش الإرهابي يجعل الحاجة إلى قوات التحالف الدولي أمر لا يمكن الاستغناء عنه في ظل قرار متسرع.

3 الجلسة التي تم فيها اتخاذ قرار الاستغناء عن القوات الأجنبية في مجلس النواب تؤكد رغبة البعض في الانفراد باتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالبلد ، وهو أمر يمكن أن يقود إلى مخاطر كبيرة منها فتح بوابة التقسيم.

4 جبهة الإنقاذ مع الحراك الشعبي ، وهي داعمة لمطالب المتظاهرين السلميين وهي ذات المطالب التي سبق للجبهة إعلانها منذ تشكيلها.

5 نؤكد بأن الجبهة مع وحدة العراق الديمقراطي المدني مع الحكم الرشيد ، ولسنا بأي حال مع تشكيل اقليم سني فذلك مخالف لنهجنا ومخالف للدستور ، أما موضوع الأقاليم الادارية في حدود المحافظات فهو أمر دستوري وبرغم ذلك نجد أن الظروف القائمة الآن غير مؤاتية ، فالمهم هو دعم مطالب الحراك الشعبي والمتظاهرين السلميين . كما ترفض الجبهة أي تصعيد عسكري لأنه متناقض مع طبيعة الحراك الشعبي ومطالبه.

6 تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين العراق وتركيا بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين.



ف.ا