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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 10:54 ص

متظاهرو ذي قار يمهلون الحكومة اسبوعاً لتنفيذ مطالبهم ويهددون بقطع الطريق الدولي

تظاهرات

امهل متظاهرو ذي قار، ، الحكومة مدة اسبوع لتنفيذ المطالب الشعبية مهددين بقطع الطريق الدولي بشكل تام في حال عدم تنفيذها.

وكتب المتظاهرون بيانا جاءت فيه ستة نقاط هي كالتالي:
1.. محاسبة من قتل شبابنا وخصوصا مجزرة الناصرية
2.. اكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه
3.. اكمال الجدول المرفق للدوائر المتعددة مع تحديد حجم الدائرة4.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة
5.. تكليف رئيس الوزراء مستقل مؤقت غير جدلي
6.. امهال الحكومة مدة اسبوع لتنفيذ المطالب الشعبية وفي حال لم يتم تنفيذ المطالب سيتم قطع الطريق الدولي بشكل تام بعد اسبوع من تاريخ اليوم.

ف.ا
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