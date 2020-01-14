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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 10:47 ص

نائب يكشف عن هدر بقيمة 500 مليون دولار في مشروع مبنى البنك المركزي الجديد

البنك المركزي العراقي


كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية حسن جلال الكناني،  عن هدر في المال بملف بناية البنك المركزي الجديدة حوالي بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الكناني في بيان إنه "بحسب ضوابط الحذف والاستحداث التي يمكن أن يعتمدها الفاسدون كغطاء قانوني لاستنزاف ثروات الشعب، حصل هدر في المال بملف بناية البنك المركزي الجديدة حوالي بقيمة 500 مليون دولار".

وأضاف أن "جواب هيئة النزاهة المرقم 10733 بتاريخ 22 أيلول 2019 كان الرد وللأسف عدم صحة المعلومات الواردة من قبلنا، ولازلنا نناشد الجميع الابتعاد عن المحاصصة ومحاربة الفاسدين ومنع صفقاتهم المشبوهة".

وقال الكناني ان "مساحة الأرض تبلغ 20,000م مربع ومساحة البناء بحدود 90,000 م مربع وسعر الإحالة 771 مليون دولار أي ما يعادل تقريباً 8500 دولار للمتر المربع الواحد فقط، مبينا انه كان من الأجدر بهيئة النزاهة أن تخاطب الجهة المشرفة على إحالة المشروع وليس عن صحة المعلومات المقدمة من قبلنا، ومع كل ذلك سنتابع هذا الملف  في مجلس النواب ولن نتهاون أبداً في محاربة الفساد والفاسدين".

ف.ا
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