بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 10:34 ص

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران

السفير البريطاني

استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن، للإعراب عن اعتراضاتها القوية على توقيف السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة، كما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني.

وقال المتحدث، إن التوقيف انتهاك غير مقبول لمؤتمر فيينا، مضيفاً أن المملكة المتحدة تريد أن تضمن عدم تكرار ذلك.

ورأت الحكومة الألمانية، أن التظاهرات الجارية منذ السبت في إيران بعد إقرار السلطات بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ، يجب أن تجري بدون قيود.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي في برلين أن الشعب الإيراني يجب أن تكون لديه امكانية الاحتجاج سلمياً وبحرية، مشيرةً إلى أن الشعب يريد التعبير عن ألمه وبالطبع هناك غضب بعد الأحداث وكارثة حادث الطائرة الفظيعة.

 وشدّدت ماريا أديبار على أن ذلك يجب أن يجري بشكل سلمي وبحرية وبدون قيود.

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