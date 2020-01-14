بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 10:24 ص

بومبيو: واشنطن نفذت إجراءات كبيرة ضد إيران ومنعتها من تعريض حياة الناس للخطر

مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن واشنطن تقود حملة دبلوماسية للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه للأمن القومي يحاولون وضع روادع ضد نظام طهران.

وأكد في كلمة أمام طلاب في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، أن الإدارة الحالية أعادت فرض معادلة الردع الاستراتيجي في مواجهة إيران، منتقدا ما وصفه بتقصير الإدارات السابقة في هذا المجال.

وقال إن واشنطن نفذت إجراءات كبيرة ضد إيران ومنعتها من تعريض حياة الناس للخطر، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يستغل الموارد لتغذية نشاطه المزعزع للاستقرار.

وجدد بومبيو جدد تأكيده على أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان أخطر الإرهابيين في العالم، وكان مسؤولا عن الهجوم الذي قتل أميركيا في العراق وعن مقتل الكثيرين في المنطقة.

وقال أيضا، إن سليماني مسؤول عن المجاعة في اليمن وعن القتل والدمار في سوريا، وإن العالم أصبح أكثر أمانا بعد مقتله.

وعبر الوزير الأميركي عن تضامن بلاده مع المحتجين في إيران، مشيدا بما أظهروه من شجاعة في مواجهة قمع النظام الذي كان سليماني أحد مهندسيه.

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