بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2020 09:51 ص

وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل مشروع

وليام بار،

أعلن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه، بشكل واضح، السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

وأبلغ بار الصحفيين أن سليماني كان "هدفا عسكريا مشروعا" وأن الضربة "كانت عملا مشروعا دفاعا عن النفس".

وتتهم واشنطن سليماني بإدارة ما تصفه بعمليات إرهابية خارج الحدود الإيرانية والتدخل في سوريا والعراق، ضلا عن التخطيط لهجمات تستهدف أمريكيين.

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