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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 04:51 م

النزاهة تصدر أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير عام أسبقين في وزارة الصحة

هيئة-النزاهة


 اصدرت هيئة النزاهة أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين؛ لتسببهما بإهدار المال العام.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى أن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة نينوى الأسبقين؛ عن تهمة إلحاقهما الضرر بالمال العام من خلال إنشاء بناية وجمعية إسكان مرضى الثلاسيميا داخل مستشفى ابن الأثير التابع لوزارة الصحة.

 وأضافت الدائرة إن إنشاء البناية تم بناءً على طلبٍ من المدير العام لصحة المحافظة وموافقة وكيل الوزير للشؤون الإدارية على ذلك، بالرغم من أن جمعية مرضى الثلاسيميا ليست حكومية.

ف.ا
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