حكومة اقليم كردستان ترد على تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله



ردت حكومة إقليم كردستان، ، على تصريحات زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، مشيرة الى ان مسعود بارزاني هو رمز الصمود لشعب كردستان.



وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان صدر على تصريحات حسن نصر الله بشأن كردستان، "لم نستغرب أبداً من صوتك المرتجف وأسلوبك الصبياني وأنت تهاجم إقليم كردستان وزعيم أمة"، مبينا "أنت المحروم لسنين طوال من أشعة الشمس والمختبئ مرعوباً في السراديب والأنفاق تحت الأرض، تتهجم وتهين شعباً مناضلاً



واضاف "بدلاً من ذلك كان الأجدر بك أن تدافع عن هذا الشعب الذي يعاني الظلم والاستبداد منذ عقود"، مشيرا الى ان "قوات البيشمركة، لا غير، هي التي انبرت في الذود عن أربيل وكردستان، ورغم ذلك فقد قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا، ومن تدّعون بأنه كان يمثلكم في إحدى الزيارات إلى الرئيس بارزاني، قد يكون هو ومع أمثاله في ١٦ و٢٠ و٢٦ تشرين الأول من عام ٢٠١٧، يهدفون بل ويحلمون باحتلال كردستان، ولكنهم اصطدموا بثبات ومقاومة البيشمركة وولوا خائبين مهزومين بعد أن مرغت جبالنا الشامخة انوفهم وقبرت أوهامهم إلى الأبد".



وتابع "أنت الذي لا تجرؤ أن تخرج رأسك من جحرك خوفاً من أعدائك، لماذا تحاول النيل من امة لا رابط يربطك فيها"، لافتا الى ان "الرئيس بارزاني هو رمز الصمود لشعب كردستان، جبان ورعديد مثلك أصغر بكثير من التطاول على هذا الشعب وزعيمه.



ف.ا