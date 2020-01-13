القضاء يصدر أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي





كشفت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق الكرخ أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي وفق أحكام المادة (٣٢٩ / ١) عقوبات.



ونقل بيان صحافي عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي، تنفيذا لقرار هذه المحكمة المؤرخ في ١١ / ١٢ / ٢٠١٩ وبناءً على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي مجلس النواب حول قيام رئيس ديوان الوقف الشيعي المشكو منه بالامتناع عن الاجابة عن الاستفسارات الواردة من مكتب النائب الدكتور جمال عبد الزهرة المحمداوي.



واضاف البيان" وعليه قررت المحكمة استقدام المشكو منه (علاء الموسوي) وفق أحكام المادة ( ٣٢٩ / ١) عقوبات ودلالة المادة ( ١٥ / رابعا) من قانون مجلس النواب العراقي.



وكان النائب المحمداوي وجه (في تشرين الثاني الماضي) عددا من الأسئلة البرلمانية لرئيس ديوان الوقف الشيعي لارتكابه مخالفات إدارية ومالية وقانونية جسيمة والسؤال عن الإيرادات كلية الإمام الكاظم عليه السلام التابع للديوان وعن هيئة وإدارة استثمار أموال الوقف الشيعي فيما لم ترد إجابة عن هذه الاستفسارات البرلمانية.



ف.ا