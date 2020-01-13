وقفة احتجاجية لطلبة جامعة البصرة على قرار وزاري باستئناف الدوام



نظم عدد من طلبة جامعة البصرة وقفة احتجاجية، امام مجمع كليات باب الزبير ، احتجاجا على قرار وزاري باستئناف الدوام.



واغلق الطلبة بوابة الجامعة مؤكدين تواصلهم بالاضراب عن الدوام تضامنا مع مطالب المتظاهرين المشروعة.



ف.ا