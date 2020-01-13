وقفة احتجاجية لطلبة جامعة البصرة على قرار وزاري باستئناف الدوام

نظم عدد من طلبة جامعة البصرة وقفة احتجاجية، امام مجمع كليات باب الزبير ، احتجاجا على قرار وزاري باستئناف الدوام. واغلق الطلبة بوابة الجامعة مؤكدين تواصلهم بالاضراب عن الدوام تضامنا مع مطالب المتظاهرين المشروعة. ف.ا Copy أخبار متعلقة التربية تعلن انتظام الدوام في المدارس بنسبة 98% بالفيديو.. غالب الشابندر: جميع السياسيين خانوا الشعب ودمروا العراق خلال السنوات الماضية ثلاثة مقترحات امام التربية النيابية لحل ازمة تأخر دوام المدارس .. ما هي ؟ عدوى "الطرف الثالث" تنتقل الى نقابة المعلمين العراقيين ! واشنطن: استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم ليس مفاجئا بل محاولة مكشوفة للابتزاز النووي محافظة واسط تعلن تعطيل الدوام يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين