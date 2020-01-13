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الإثنين, 13 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 13 كانون الثاني 2020 04:41 م

وقفة احتجاجية لطلبة جامعة البصرة على قرار وزاري باستئناف الدوام

تظاهرات الطلاب

نظم  عدد من طلبة جامعة البصرة وقفة احتجاجية، امام  مجمع كليات باب الزبير  ، احتجاجا على قرار وزاري باستئناف الدوام.

واغلق الطلبة بوابة الجامعة  مؤكدين تواصلهم بالاضراب عن الدوام تضامنا مع مطالب المتظاهرين المشروعة.

ف.ا
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